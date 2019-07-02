ЛНР показала на видео момент сбития дрона ВСУ с угрозами в адрес жителей Донбасса

Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из строя беспилотник Вооруженных сил Украины с листовками пропагандистского содержания. Момент сбития дрона запечатлен на видео, размещенном на YouTube-канале оборонного ведомства непризнанного государства.

Огонь по аппарату открыли в момент, когда он пытался обойти позиции Народной милиции и отправиться к одному из населенных пунктов, контролируемых властями ЛНР. В контейнере, которым был оснащен дрон, военные республики обнаружили пропагандистские листовки. Они прямым текстом угрожают мирному населению Донбасса, говорится на видео.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал кадры внезапного удара ВСУ по блиндажу сил ЛНР.