//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

ЛНР показала на видео момент сбития дрона ВСУ с угрозами в адрес жителей Донбасса

2 июля 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

ЛНР показала на видео момент сбития дрона ВСУ с угрозами в адрес жителей Донбасса
фото: Celestino Arce / globallookpress.com

Бойцы Народной милиции ЛНР вывели из строя беспилотник Вооруженных сил Украины с листовками пропагандистского содержания. Момент сбития дрона запечатлен на видео, размещенном на YouTube-канале оборонного ведомства непризнанного государства.

Кадры внезапной атаки ВСУ по блиндажу бойцов ЛНР опубликовал украинский волонтер

Кадры внезапной атаки ВСУ по блиндажу бойцов ЛНР опубликовал украинский волонтер

Огонь по аппарату открыли в момент, когда он пытался обойти позиции Народной милиции и отправиться к одному из населенных пунктов, контролируемых властями ЛНР. В контейнере, которым был оснащен дрон, военные республики обнаружили пропагандистские листовки. Они прямым текстом угрожают мирному населению Донбасса, говорится на видео.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал кадры внезапного удара ВСУ по блиндажу сил ЛНР.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Непознанное

Звёзды не сложились: каким знакам зодиака не стоит начинать отношения

Звёзды не сложились: каким знакам зодиака не стоит начинать отношения

Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, каким знакам зодиака бывает сложнее всего выстроить друг с другом крепкие и гармоничные отношения.

//Общество

"Вы хотите права качнуть? Я тоже вам могу качнуть", губернатор Красноярского края поговорил с жителями о затоплении

"Вы хотите права качнуть? Я тоже вам могу качнуть", губернатор Красноярского края поговорил с жителями о затоплении

Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с жителями региона поговорил о затоплении. Но поскольку словарный запас у губернатора не ахти какой богатый, разговор получился довольно странным

//Политика

Пушков: «Украина осталась одна. Совсем одна»

Пушков: «Украина осталась одна. Совсем одна»

Председатель временной комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ и информационной политике Алексей Пушков предположил, на какой срок Украина приостановила своё участие в ПАСЕ.

//В мире

Озвучен прогноз об уничтожении Израиля за полчаса в случае нападения США на Иран

Озвучен прогноз об уничтожении Израиля за полчаса в случае нападения США на Иран

Если Соединенные Штаты нападут на Иран, силы исламской республики уничтожат Израиль за полчаса. Такой прогноз озвучил Моджтаба Зоннур, глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам.

//В мире

Козыри армии России в возможной войне с США выявили американские исследователи

Козыри армии России в возможной войне с США выявили американские исследователи

Специалисты американского центра RAND выявили козыри армии России в возможном военном конфликте с Соединенными Штатами. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости СМИ2

//Туризм

Российским авиакомпаниям запретили летать в Чехию

Российским авиакомпаниям запретили летать в Чехию

Власти Чехии запретили нескольким российским авиакомпаниям выполнять часть рейсов в страну. Сообщается, что разрешения были аннулированы несмотря на наличие у авиаперевозчиков технических возможностей для обеспечения полётов, передаёт КП.

//Общество

В Родительском комитете оценили предложение Минздрава проверять детей на наркотики

В Родительском комитете оценили предложение Минздрава проверять детей на наркотики

В Национальном родительском комитете высказали своё отношение к идее Минздрава проверять школьников на наркотики. Об этом рассказала глава организации Ирина Волынец.

//Шоу-бизнес

Алибасов подставил Шепелева и «Первый канал» на несколько миллионов

Алибасов подставил Шепелева и «Первый канал» на несколько миллионов

Бари Алибасов сорвал съёмки программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, в рамках которой продюсер должен был ответить на вопросы о своём отравлении на детекторе лжи.

//Туризм

Эксперты выяснили, какие вещи не пригодятся в отпуске

Эксперты выяснили, какие вещи не пригодятся в отпуске

Эксперты решили выяснить, какие ненужные вещи люди чаще всего берут с собой на отдых. Оказывается, чемодан мог бы оказаться гораздо легче, не будь там столько лишнего!

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Главврачи больниц Москвы поддержали обвиненную в убийстве ребенка коллегу из Калининграда

Главврачи больниц Москвы поддержали обвиненную в убийстве ребенка коллегу из Калининграда

Главные врачи московских больниц выступили в поддержку неонатолога из Калининграда Элины Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного ребенка.

//В мире

ЛНР показала на видео момент сбития дрона ВСУ с угрозами в адрес жителей Донбасса

ЛНР показала на видео момент сбития дрона ВСУ с угрозами в адрес жителей Донбасса

Бойцы Народной милиции непризнанной ЛНР вывели из строя беспилотник Вооруженных сил Украины с листовками пропагандистского содержания. Момент сбития дрона запечатлен на видео, размещенном в интернете.

//Происшествия

В Иркутской области увеличилось число жертв наводнения

В Иркутской области увеличилось число жертв наводнения

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек. По данным на вторник, 2 июля, судьба 13 человек остается неизвестной. В регионе из-за паводка действует режим ЧС.

//Туризм

Как избежать акклиматизации во время отпуска - советы терапевта

Как избежать акклиматизации во время отпуска - советы терапевта

Врач-терапевт Николай Петров дал несколько советов, как позаботиться о своём здоровье во время отпуска и не испортить отдых проблемами, связанными со сменой климата и акклиматизацией.

//Шоу-бизнес

Винокур и Успенская заступились за Пугачёву

Винокур и Успенская заступились за Пугачёву

Звёзды российской эстрады заступились за Аллу Пугачёву, которая на автомобиле прокатилась по перрону Рижского вокзала. Знакомые звезды считают, что Примадонна «заслужила своей жизнью» особое отношение к своей персоне.

//В мире

В Раде обозначили условие возможного скорого начала гражданской войны на Украине

В Раде обозначили условие возможного скорого начала гражданской войны на Украине

Если киевские власти разрешат иностранцам покупать украинские земли, в бывшей советской республике начнется гражданская война. Такой точки зрения придерживается Олег Ляшко, депутат Верховной Рады.

//Шоу-бизнес

Тимати и его невеста определились с роддомом и страной

Тимати и его невеста определились с роддомом и страной

Практически сразу после того, как стало известно о беременности Анастасии Решетовой, пользователи Сети начали гадать, в какой стране станет рожать невеста Тимати.

//Экономика

Крупные агрохолдинги приводят к вымиранию сёл

Крупные агрохолдинги приводят к вымиранию сёл

На сегодняшний день 10% деревень не имеют достаточного количества рабочих мест. Порядка 13% поселений не могут дать постоянную работу, из-за чего жители вынуждены искать её в других местах. А в 25% сёл население состоит буквально из нескольких человек.

//Общество

Владимир Познер: украинцы, в отличие от нас, более склонны избавляться от руководства, если оно их не устраивает

Владимир Познер: украинцы, в отличие от нас, более склонны избавляться от руководства, если оно их не устраивает

В июньском номере бортового журнала авиакомпании «Ютэйр» было опубликовано крайне острое и эмоциональное интервью известного телеведущего Владимира Познера, незаслуженно оставшееся без внимания в прессе.

//Шоу-бизнес

Басков показал видео в память об умершем отце

Басков показал видео в память об умершем отце

В понедельник, 1 июля, стало известно о смерти Виктора Владимировича Баскова – отца знаменитого российского исполнителя Николая Баскова. Скорбящий певец подтвердил печальное известие публикацией в соцсети.

//В мире

Депутат Сейма: Памятник Освободителям в Риге нужно снести!

Депутат Сейма: Памятник Освободителям в Риге нужно снести!

Не утихают разговоры вокруг Памятника Освободителям в Риге. Депутат Сейма от Национального объединения Эдвин Шноре вновь высказался о мемориале: его следует снести!

//Туризм

Отечественным авиаперевозчикам снова разрешили летать в Чехию

Отечественным авиаперевозчикам снова разрешили летать в Чехию

В Чехии Министерство транспорта отменило запрет на полёты российских авиакомпаний в республику. Местные власти сообщили, что хотят прийти к соглашению с Россией.

//Шоу-бизнес

Кто на самом деле с кем спал? Вот в чем вопрос! Темникова ответила на выпад Серябкиной и предложила пройти детектор лжи

Кто на самом деле с кем спал? Вот в чем вопрос! Темникова ответила на выпад Серябкиной и предложила пройти детектор лжи

Скандал вокруг экс-солисток группы «Серебро» не утихает. Темникова обвинила Фадеева и Серябкину в интимной связи, на что бывшая коллега призналась, что спала-то она вовсе не с продюсером, а с самой Леной

//В мире

Украинский политик спрогнозировал военный вариант «освобождения» Крыма Киевом

Украинский политик спрогнозировал военный вариант «освобождения» Крыма Киевом

Киевские власти смогут «вернуть» Крым только силовым путем. Такого мнения придерживается ставший собеседником СМИ Борис Бабин, который ранее занимал должность «постпреда президента Украины» в регионе.

//В мире

Кто станет новым мэром Риги?

Кто станет новым мэром Риги?

В Рижской думе наступила «жаркая» пора! Партии в поисках нового мэра Риги. Кто же претендует на пост градоначальника латвийской столице? Правление партии «Честь служить Риге» на должность мэра выдвинуло исполняющего обязанности градоначальника Олега Бурова.

//Спорт

Психолог Хигир: Кононов умеет приспосабливаться, но «Спартак» - не его команда

Психолог Хигир: Кононов умеет приспосабливаться, но «Спартак» - не его команда

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер «Спартака» Олег Кононов.

//В мире

Кадры внезапной атаки ВСУ по блиндажу бойцов ЛНР опубликовал украинский волонтер

Кадры внезапной атаки ВСУ по блиндажу бойцов ЛНР опубликовал украинский волонтер

В сети опубликовали видео, на котором запечатлен удар Вооруженных сил Украины по блиндажу Народной милиции ЛНР. Ролик распространил волонтер Юрий Мысягин, собирающий помощь для киевских военных.

//Спорт

Психолог Хигир: Тренер «Локомотива» Семин может наорать, но человек не конфликтный

Психолог Хигир: Тренер «Локомотива» Семин может наорать, но человек не конфликтный

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер «Локомотива» Юрий Семин.

//Новости партнеров

//Общество

Село Заянье: история отца Романа

Село Заянье: история отца Романа

В 150 км от Пскова расположилось древнерусское село Заянье. Когда-то оно было крупным Православным центром всех близлежащих деревень. Согласно документам, где-то с 13 века до 1923 года на территории села Заянье действовали четыре храма.

//Общество

Собирающимся в Крым на автомобиле это надо знать

Собирающимся в Крым на автомобиле это надо знать

На полуострове постоянно меняются направления движения по всевозможным автомобильным развязкам. Запутаться легко. В районе аэропорта Симферополь изменена схема движения транспорта. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

//Туризм

Минтранс пообещал разобраться с запретами на полёты в Чехию

Минтранс пообещал разобраться с запретами на полёты в Чехию

В российском Министерстве транспорте прокомментировали ситуацию с запретом на полёты отечественных авиакомпаний в Чехию. В ведомстве заверили, что ситуация будет решена «в самые сжатые сроки».

//Общество

Замуж после 30, или как меняются нормы в наше время

Замуж после 30, или как меняются нормы в наше время

«Нормально ли я живу?» — этот вопрос задают себе многие. Ведь когда-то нормой было сохранять девственность до свадьбы, быть скромным и порядочным человеком. Но что сегодня для общества считается нормой? Что это вообще такое и нужна ли она нам?

//Общество

Амбивалентность чувств: люблю или ненавижу

Амбивалентность чувств: люблю или ненавижу

Любовь и ненависть — две крайности, которые по отдельности называют страстью. Но не все так однозначно, как кажется. Корреспондент «Аргументов Недели» разобрался, что же на самом деле стоит за ненавистью и почему человек одновременно любит и ненавидит.

//В мире

Порошенко определил главную цель «ползучего пророссийского реванша» на Украине

Порошенко определил главную цель «ползучего пророссийского реванша» на Украине

«Ползучий пророссийский реванш» на Украине «становится все очевиднее». С таким заявлением на своей странице в социальной сети Facebook выступил бывший президент соседнего государства Петр Порошенко.

//Новости СМИ2

//Политика

В Евросоюзе готовы возобновить торговлю с Россией на определённых условиях

В Евросоюзе готовы возобновить торговлю с Россией на определённых условиях

В ЕС продолжают настаивать на том, что торговые отношения с Россией будут возобновлены только после полного выполнения существующих Минских соглашений. Об этом заявила комиссар Евросоюза по торговле Сессилия Мальмстрём.

//В мире

В Раде заявили о начале экологической и энергетической катастрофы в Донбассе

В Раде заявили о начале экологической и энергетической катастрофы в Донбассе

На территории Луганской области началась экологическая и энергетическая катастрофа, вызванная заражением грунтовых вод щелочными шахтными водами. Об этом заявил в Верховной Раде депутат Сергей Шахов.

//Общество

Ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за собаками

Ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за собаками

Второго июля в России отмечается День собак. В честь этого столичные ветеринары открыли несколько секретов по уходу за четвероногими друзьями и рассказали, сколько внимания нужно уделять животным.

//Шоу-бизнес

На вокзале в Риге Пугачева справилась без автомобиля

На вокзале в Риге Пугачева справилась без автомобиля

Алла Пугачёва покинула вокзал в Риге на правах простой смертной. Примадонна российской эстрады вместе с семьёй прошлась по перрону и покинула здание вокзала в столице Латвии.

//Туризм

Названы самые экзотичные авиамаршруты года

Названы самые экзотичные авиамаршруты года

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру составили топ 10 экзотичных маршрутов за границу (в Европу, страны ближнего и дальнего зарубежья. В этих городах нет толп туристов, так как в рейтинг попали направления, по которым было куплено по одному-два билета.

//Общество

Видео испытательного пуска новой противоракеты ПРО России показало Минобороны

Видео испытательного пуска новой противоракеты ПРО России показало Минобороны

Испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне в Казахстане попал на видео. Данная запись появилась некоторое время назад на YouTube-канале министерства обороны РФ.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Помощнице Петросяна приписали роман с бывшим мужем Собчак

Помощнице Петросяна приписали роман с бывшим мужем Собчак

Помощницу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову заподозрили в романе с экс-супругом Ксении Собчак актёром Максимом Виторганом. В соцсети девушка призналась, что не знает, как реагировать на подобные предположения.

//Общество

Виртуальные шоурумы подсовывают нам китайские товары под видом дизайнерских

Виртуальные шоурумы подсовывают нам китайские товары под видом дизайнерских

Эти магазины предлагают широкий ассортимент одежды, уверяя, что она – уникальная. Мало кто знает, что зачастую за красивыми фотографиями и громкими фразами прячутся дешевые вещи с китайских сайтов. "Аргументы недели" провели своё расследование этого сегмента торговли.

//В мире

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал президента Зеленского невеждой

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал президента Зеленского невеждой

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев, возглавляющий украинскую делегацию в ПАСЕ, прокомментировал конфликт между министром иностранных дел Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.

//В мире

Первый президент Украины придумал способ прекращения войны в Донбассе

Первый президент Украины придумал способ прекращения войны в Донбассе

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса. По данному вопросу Кравчук высказался в разговоре со СМИ.

//Общество

Синоптик рассказал о погоде на вторник

Синоптик рассказал о погоде на вторник

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о погоде в столице во вторник, 2 июля. По сломам метеоролога, температура воздуха в Москве и области соответствует установленной июльской норме.

//Футбол

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Футболист Александр Кокорин заявил, что хотел бы быстрее перейти из СИЗО в колонию. По его словам, на нынешнем месте осуждённые не перевоспитываются, а бездельничают.

//Шоу-бизнес

В РЖД оправдались за машину Пугачёвой на перроне и пригрозили проверками

В РЖД оправдались за машину Пугачёвой на перроне и пригрозили проверками

В РЖД оправдались за автомобиль Аллы Пугачёвой, на котором певицу доставили прямо к вагону поезда. В дирекции компании заявили, что машина Примадонны никому не помешала.

//Общество

В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

В Госдуме предложили по всей стране повысить зарплаты учителей до уровня МРОТ. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что у всех российских учителей зарплата должна быть одинаковой.

//Криминал

В Москве появился таксист-отравитель. Пассажир попал в больницу, у него пропали деньги

В Москве появился таксист-отравитель. Пассажир попал в больницу, у него пропали деньги

В Москве появился таксист-отравитель. Мужчина, угодивший в больницу после поездки на такси из центра Москвы, лишился денег и банковской карты. Пострадавший москвич обратился в полицию.

//Криминал

В Чехии житель Украины прятал в диване миллион долларов

В Чехии житель Украины прятал в диване миллион долларов

В Чехии житель Украины прятал в диване миллион долларов. "Клад" обнаружили полицейские в квартире, которую украинец снимал в городе Велке-Мезиржичи. Полиция задержала приезжего с Украины по подозрению в мошенничестве.

//Общество

Дмитрий Медведев рассказал, как через год изменится система поддержки малоимущих

Дмитрий Медведев рассказал, как через год изменится система поддержки малоимущих

Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния граждан при помощи специальной информационной системы.

//В мире

На русскоязычного экс-мэра Риги завели дело за "альбом с микрофоном и камерой"

На русскоязычного экс-мэра Риги завели дело за "альбом с микрофоном и камерой"

К бывшему мэру Риги Нилу Ушакову в рамках расследования уголовного дела о закупках в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме» применен статус подозреваемого.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Появился гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет с деньгами в июле
2

Самую безопасную страну в случае Третьей мировой войны определили специалисты
3

Побег из золотой клетки женщин правителя Дубая. Дочь поймана и в заточении, жена подготовилась лучше
4

Предсказание «норвежской Ванги» о причинах новой мировой войны напомнили в СМИ
5

Крысы-акробаты атаковали подмосковные квартиры

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры