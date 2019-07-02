Кадры внезапной атаки ВСУ по блиндажу бойцов ЛНР опубликовал украинский волонтер

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлен удар Вооруженных сил Украины по блиндажу Народной милиции ЛНР. Ролик распространил волонтер Юрий Мысягин, собирающий помощь для киевских военных.

Как рассказал Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook, позицию ЛНР обстреляли бойцы 54-й бригады ВСУ. Выпущенные ими снаряды повредили блиндаж, находившиеся там люди убежали. Атака была проведена настолько внезапно, что военные непризнанной республики даже не попытались сбить корректировавший огонь беспилотник, написал волонтер.

Ранее сегодня сообщалось, что в Верховной Раде заявили о начале экологической и энергетической катастрофы в Донбассе.