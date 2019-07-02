Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал президента Зеленского невеждой

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев, возглавляющий делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, прокомментировал конфликт между министром иностранных дел Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.

Накануне Зеленский попросил премьера Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Глава государства решал наказать министра за то, что тот не согласовал с ним ответ на ноту российского МИД.

Владимир Арьев в разговоре с журналистами высказался в поддержку Павла Климкина, который, по словам депутата, является государственником, защищающим интересы Украины. Позиция Владимира Зеленского – это позиция невежды, процитировало парламентария РИА Новости.