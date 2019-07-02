Первый президент Украины придумал способ прекращения войны в Донбассе

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса. По данному вопросу бывший глава государства высказался в разговоре со СМИ.

По словам Кравчука, для возвращения мира на восток страны необходимо начать прямые переговоры с Россией. Кроме того, как полагает бывший президент, следует «вернуться к Будапештскому процессу», пишет «Украина.ру».

Киевские власти обвиняют РФ в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Официальная Москва данные утверждения опровергает.

В декабре 1994 года Украина, Россия, Соединенные Штаты и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который гарантировал территориальную целостность бывшей советской республики в обмен на ее отказ от ядерного оружия.