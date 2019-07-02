К бывшему мэру Риги Нилу Ушакову в рамках расследования уголовного дела о закупках в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме» применен статус подозреваемого.

Сам экс-мэр так объясняет свой нынешний «статус»: «Как я понял, речь идет о клееном картонном альбоме, в котором были вклеены микрофон и камера. Сам факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники вызвал у меня, мягко выражаясь, немало удивления. Факт, что именно я же стал подозреваемым в этом процессе вызывает еще большее удивление. Но больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке накануне начала работы в Европарламенте».

Пресс-служба Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией официально сообщило, что в кабинете г-на Ушакова в Рижской думе был обнаружен предмет, который компетентные органы признали устройством стратегического назначения. А согласно латвийскому законодательству, физическим лицам запрещено приобретать, хранить и использовать устройства стратегического назначения.

Как будут развиваться дальше события с «непростым» и долгоиграющим делом Нила Ушакова?

Неофициальный, но достоверный источник «Аргументы Недели» в Риге прокомментировал ситуацию: «Разумеется, что г-н Ушаков будет «легко» и с сарказмом описывать эту ситуацию. Все не совсем так. Могу сказать, кроме «устройства с микрофоном» там есть что предъявить экс-мэру. Напоминаю, «крутятся» большие деньги, которые были «использованы» не по назначению. Есть свидетели, которые дают показания. И это не игрушку нашли в кабинете Ушакова, а вполне «интересную» вещь. Вы считаете, что наши правоохранительные органы будут блефовать? Разумеется, нет. Не тот случай. Что будет дальше? Есть варианты: будут конкретные доказательства, то и….можно чемоданы паковать г-ну Ушакову, а если он «чист как младенец», то и беспокоиться не стоит ему. Хочу напомнить, что еще в пятницу Нил Ушаков отрицал свой вызов в правоохранительные органы. На «голубом глазу» отрицал. Эта информация была в СМИ. А сегодня выясняется, что оказывается уже в пятницу он имел статус подозреваемого. Как можно верить?»