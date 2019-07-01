Кличко могут снять с мэрской должности

Андрей Богдан, глава администрации Зеленского, не исключил увольнение мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщили украинские СМИ.

Киевскому градоначальнику намекнули на воровство из местного бюджета. По словам главы администрации украинского президента, с Кличко уже были разговоры по этому поводу. С ним достигнуты какие-то договоренности, подробности которых Андрей Богдан не стал афишировать.

«У меня есть договоренность, что мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева», — намекнул глава администрации Зеленского, — «И тогда мы примем кадровое решение по нему».

По словам Богдана, пока ему «не нравится то, что происходило до сих пор». Поэтому не исключено, что Кличко будет уволен с поста градоначальника.