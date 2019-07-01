Меган Маркл вновь нарушит традиции королевской семьи?

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл давно известна своим скандальным поведением. Не планирует она "разочаровывать" общественность после того, как недавно стала матерью. Известна дата крестин сына принца Гарии и Меган Маркл

В интернете и СМИ горячие обсуждения вызвала новость о последней выходке Маркл. Информацией поделился источник, близкий к королевскому окружению и пожелавший остаться инкогнито.

Дело в том, что новоиспеченная мама британского наследника вознамерилась отказаться от публичной церемонии его крещения, желая провести частное мероприятие для своего младенца.

Нашлись те, кто поддержали герцогиню, похвалив Меган за то, что она вновь вносит в королевскую семью эдакий "дух современности". Однако они оказались в меньшинстве.

Большинство же британцев возмущены поведением Маркл, считая его недостойным. Граждане Великобритании в который раз осудили скандальную особу за ее нежелание следовать традициям.