Донецк находится под огнем ВСУ. Киев «успевает» разводить силы и минировать Донбасс, а многие меняют отношение к РФ и выступают против санкций. Право голоса РФ в ПАСЕ возвращено. Во время саммита Большой двадцатки Макрон заявил о новой архитектуре безопасности. Антироссийская пропаганда уменьшается, как и доверие к Киеву.

А ведь недавно Россию обвиняли в агрессии. В отличие от Косово, ДНР и ЛНР не были признаны государствами.

Украина подверглась критике: France24 вообще усомнилась в способности Зеленского управлять. The New York Post назвала его «марионеткой», а план по воссоединению с Донбассом − наивным.

Эксперты выступают запереговоры: La Liberation пишет о комиссии интеллектуалов по вопросам примирения. Global Research допускает провозглашение независимости ДНР и ЛНР и присоединение к России. ANKASAM выступает за место России в новой архитектуре европейской безопасности. Однако Foreign Policy все еще выставляет РФ врагом – сильно беспокоит восстановление военных баз в Крыму.

Запад сам запутался в логике конфронтации. Москва должна четко обосновать позицию и собрать доказательства того, что Киев развязал войну против Донбасса!