На Украине решили выйти из ПАСЕ

Комитет по иностранным делам украинского парламента выступил с рекомендацией Верховной раде. Украинские депутаты хотят приостановить работу своей делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Рекомендация стала ответом украинского парламента на решение ПАСЕ восстановить членство РФ. Когда это произошло, украинская делегация публично хлопнула дверью. Это не возымело должного эффекта. Теперь в Верховной Раде и вовсе решили уйти из ПАСЕ.

Рекомендация приостановить членство в ПАСЕ стала дипломатичным жестом. При ее обусждении звучал целый ряд призывов. Их перечень опубликовал депутат Верховной рады Владимир Арьев. В их числе были:

— отзыв приглашения ПАСЕ в наблюдени за выборами на Украине;

— отказ от участия в конференции председателей парламентов;

— отказ принять кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине;

— обращение к странам-членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящхся под санкциями.