У Зеленского официально перепутали столицу Канады

Пресс-служба украинского президента назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну.

В Канаду Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом.

«Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады — Торонто», — сообщила пресс-служба.

На эту публикацию особо, наверное, никто бы и не обратил внимания, кроме украинских СМИ, если бы не вопиющая ошибка. Столицей Канады является Оттава. Торонто — это главный город провинции Онтарио. Позже недоразумение дипломатично разрешилось. Ошибка была исправлена.

Подобные казусы возможны в интернете. Но они допустимы исключительно в медийной среде. Официальные сайты лидеров государств не могут себе этого позволить, так как любое лишнее слово может вызвать достаточно жесткую реакцию. Поэтому перед публикацией все материалы обязательно проходят корректуру.

Небрежности в текстах говорят о главе государства очень многое. Формально это воспринимается как стоптанные каблуки грязных башмаков Порошенко. Зеленский, хотя и обещал из них вылезти, но судя по своим президентским речам, в башмаки предшественника он и переобулся.