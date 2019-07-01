Экс-президент Киргизии может получить пожизненное заключение

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может получить пожизненное лишение свободы, если суд докажет его виновность в совершённых преступлениях.



Местный парламент уже предъявил бывшему главе государства несколько обвинений, в числе которых создание преступных сообществ, репрессии, гонения на политиков и журналистов, а также коррупция.



Ряд представителей местных политических партий убеждены, что парламент страны поспешил с обвинениями в адрес Атамбаева. Бывший президент имеет большое количество сторонников, которые могут начать активные действия, тем самым расшатать стабильность в стране.



Сейчас дом Атамбаева превращён в неприступную крепость. Сторонники создали штаб, разбили палаточный городок и установили бетонные плиты на пути к дому. Если власть попытается арестовать бывшего главу государства, то сторонники могут пойти на крайние меры.



Политическая система Киргизии всегда строилась по клановому принципу. Всё окружение Атамбаева уже убрано с ключевых постов в стране, а часть подверглась уголовному преследованию.



Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков устанавливает в Киргизии новые правила для бизнеса и систему в интересах своего клана. Наблюдатели отмечают слияние правоохранительной системы государства с криминальными группировками. Чтобы обеспечить себе поддержку, любой глава государства Киргизии начинал своё правление с финансирования услуг смешанной системы «власть имущих» лиц.



