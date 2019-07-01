Опубликованы видео с брошенных украинскими военными позиций в Донецкой области

Вооруженные силы Украины ушли с одной из своих позиций, расположенных под Горловкой. Оставленные киевскими военными окопы и боеприпасы запечатлены на видео, размещенном на YouTube-канале Народной милиции ДНР.

Другую брошенную позицию ВСУ, находящуюся в районе Новоалександровки, можно увидеть на записи, выложенной ANNA-News. В описании к ролику говорится, что причиной ухода украинских силовиков с занимаемых ими рубежей является недоукомплектованность армейских подразделений личным составом. Также отмечается, что бойцы ВСУ не хотят выполнять «преступные приказы» командования.

Ранее сегодня сообщалось, в команде президента Владимира Зеленского рассказали о возможном статусе русского языка в Донбассе в случае возвращения региона в состав Украины.