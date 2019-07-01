В Италии футболистка сборной Швейцарии таинственно исчезла на озере Комо

Спасательные службы начали масштабную поисковую операцию. На озере Комо ищут игрока сборной Швейцарии Флорижану Исмаили. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

Все утро над озером барражировал вертолет. Спасатели привезли робота, который должен исследовать место исчезновения 24-летней спортсменки.

Она пропала накануне. Флорижана Исмаили вместе с подругой вышла на озеро покататься на арендованной моторной лодке. Погода была жаркой, воздух прогрелся до 33 градусов по шкале Цельсия, и футболистка решила искупаться. Флорижана Исмаили прыгнула в воду с лодки и больше не появилась.

«Может быть, она хочет напугать меня и внезапно появляется на другой стороне лодки», — рассказала подруга Исмаили. Поначалу она надеялась, что спортсменка шутит, но когда она так и не вынырнула из воды через несколько минут, девушка начала паниковать: «Я отчаянно звала ее».

В конце концов, оставшаяся в лодке девушка вызвала спасателей.

Исчезновением уже занялась прокуратура. В том месте, где исчезла футболистка, глубина около 100 метров. Крупных животных, которые могли бы утащить Флорижану Исмаили под воду, на озере нет.