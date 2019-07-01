Побег из золотой клетки женщин правителя Дубая. Дочь поймана и в заточении, жена подготовилась лучше

От эмира Дубая бегут женщины, и даже золотая клетка не может удержать их. В прошлом году от шейха сбежала его дочь Латифа. Она даже записала видео, к котором рассказала о жестокости отца, который ради сохранения репутации не брезгует даже убийствами.

Но ее отследили, поймали и вернули отцу, который теперь держит ее в заточении. И вот теперь от премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума удалось сбежать его жене, правда на этот раз женщина подготовилась гораздо лучше. Принцесса Хайя Иорданская прихватила двоих детей и около 30 миллионов долларов и попросила убежища в Германии.

Надо сказать, что Хайя никогда не была похожа на мусульманских женщин, она была профессиональной спортсменкой, участвовала в Олимпийских играх, любила скачки, хиджабу предпочитала европейские платья и шляпки. 15 лет назад она стала одной из младших жен шейха, но своим привычкам не изменила.

О побеге принцессы стало известно, когда брошенный муж обратился к ней на своей странице в Instagram. «Ты предатель, ты предала самое драгоценное доверие, и теперь твоя игра раскрыта. Дни твоей лжи сочтены, и теперь уже неважно, кто мы есть, и кто есть ты. Нет больше места тебе рядом со мной. Иди к тому, кем ты занята сейчас. И пусть тебе будет хорошо, ибо меня уже не заботит, жива ты или мертва», - в стихах обвинил свою супругу правитель Дубая. Многие сочли, что он откровенно намекает на измену со стороны женщины.

Напомним, Германия отказалась выдать по требованию эмира его жену и двоих детей - одиннадцатилетнюю дочь Джалилу и семилетнего сына Зайеда. Сама Хайя, как пишут зарубежные СМИ, уже подала на развод.