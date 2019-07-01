Видео ракетного удара по окрестностям столицы Сирии обнародовали в сети

В интернете опубликовали видео ракетной атаки по окрестностям Дамаска и города Хомса. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

На выложенных кадрах можно увидеть, как взрывается один из выпущенных боеприпасов.

Ранее государственные средства массовой информации Арабской республики сообщили, что в небе над Дамаском сбили три ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Ранен 21 житель.

Источник РИА Новости в сирийских военных кругах рассказал российскому агентству, что ответственность за нападение, приведшее к жертвам среди гражданского населения, лежит на израильских ВВС.