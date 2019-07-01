В Раде заявили, что украинцы совершили ошибку с выбором Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцы совершили ошибку, выбрав на должность президента Владимира Зеленского. Полиитик отметил, что сам голосовал за нынешнего главу государства, но "тот всех обманул".

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего...мир - вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", - передаёт слова Рабиновича РАИ Новости со ссылкой на украинские источники.

По мнению депутата, Украина превращается в 96-й квартал.

Напомним, что президент Владимир Зеленский является одним из основателей Студии "Квартал-95" и бывшим участником команды КВН "95-й квартал".