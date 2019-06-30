Страны, голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ, готовят резолюцию

Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия - страны, голосовавшие против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), подготовят проект совместной резолюции.

О подготовке резолюции сообщил маршал польского сената Станислав Карчевский. По словам польского политика, во время празднования 450-летия подписания Люблинской унии, которое проходило в Люблине представители этих стран возмущались возращением России в ПАСЕ и договорились подготовить совместную резолюцию.

Станислав Карчевский отметил, что в ходе проведения праздничного мероприятия готовить документ возможности не было, поэтому обсуждение дальнейших совместных действий состоится в ближайшее время.