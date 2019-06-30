Патриарх Грузии Илия Второй обратился к гражданам

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к гражданам страны и призвал всех соблюдать спокойствие и мир. «Мы просим Святых Отцов успокоить Грузию и весь мир», - сказал во время воскресной проповеди в храме Святой Троицы – Самеба Патриарх всея Грузии Илия Второй.

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Священнослужитель отметил, что «мы живем в очень сложный период, когда люди не довольны существующим положением, требуют новых условий, которые не совсем легко заполучить», - передает ТАСС.

Он призвал помнить, что спокойствие и мир обязательны для каждого человека и страны.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские акции. В связи с обострением отношений президент России Владимир Путин запретил полеты между двумя странами.