Патриарх Грузии Илия Второй обратился к гражданам
30 июня 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к гражданам страны и призвал всех соблюдать спокойствие и мир. «Мы просим Святых Отцов успокоить Грузию и весь мир», - сказал во время воскресной проповеди в храме Святой Троицы – Самеба Патриарх всея Грузии Илия Второй.
Священнослужитель отметил, что «мы живем в очень сложный период, когда люди не довольны существующим положением, требуют новых условий, которые не совсем легко заполучить», - передает ТАСС.
Он призвал помнить, что спокойствие и мир обязательны для каждого человека и страны.
20 июня в Тбилиси начались антироссийские акции. В связи с обострением отношений президент России Владимир Путин запретил полеты между двумя странами.