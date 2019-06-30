"Путин жестко и с глазу на глаз, доходчиво объяснил Мэй все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", - сообщил Песков

В Японии на саммите G20 Владимир Путин встречался с британским премьером Терезой Мэй, они поговорили по ситуации вокруг дела отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня появились подробности этого разговора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что разговор Путин с Мэй проходил жестко и с глазу на глаз.

"Достаточно доходчиво Путин объяснил Мэй все, что требовало объяснений", — сказал пресс-секретаря президента России в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" .

Песков отметил, что британские власти до сих пор не предъявили доказательства отравления отца и дочери Скрипалей.

"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали. Есть ли они вообще, было ли с ними что-то... То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", — сказал Песков.