"Путин жестко и с глазу на глаз, доходчиво объяснил Мэй все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", - сообщил Песков
30 июня 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии на саммите G20 Владимир Путин встречался с британским премьером Терезой Мэй, они поговорили по ситуации вокруг дела отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня появились подробности этого разговора.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что разговор Путин с Мэй проходил жестко и с глазу на глаз.
"Достаточно доходчиво Путин объяснил Мэй все, что требовало объяснений", — сказал пресс-секретаря президента России в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" .
Песков отметил, что британские власти до сих пор не предъявили доказательства отравления отца и дочери Скрипалей.
"Мы до сих пор не знаем, где Скрипали. Есть ли они вообще, было ли с ними что-то... То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами", — сказал Песков.