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Российский политик назвал провокацией заход эсминца ВМС США в Чёрное море

30 июня 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Российский политик назвал провокацией заход эсминца ВМС США в Чёрное море
фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал появление американского эсминца Carney в акватории Чёрного моря. Миноносец ВМС США зашёл в Чёрное море в 19:20 в субботу, 29 июня. За ним ведёт наблюдение сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота России.

По оценке российского сенатора, заход военного американсого корабля в Чёрное море - это самая настоящая  провокация. Он отметил, что это "очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность", - передаёт RT. "Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории", — отметил Цеков.

Сенатор  подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами — морскими соседями США, - передает RT.  "Фактически они совершают действия, направленные против России... Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить. Никакой угрозы нет", — сказал сенатор.

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