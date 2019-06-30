Российский политик назвал провокацией заход эсминца ВМС США в Чёрное море

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал появление американского эсминца Carney в акватории Чёрного моря. Миноносец ВМС США зашёл в Чёрное море в 19:20 в субботу, 29 июня. За ним ведёт наблюдение сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота России.

По оценке российского сенатора, заход военного американсого корабля в Чёрное море - это самая настоящая провокация. Он отметил, что это "очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность", - передаёт RT. "Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории", — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами — морскими соседями США, - передает RT. "Фактически они совершают действия, направленные против России... Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить. Никакой угрозы нет", — сказал сенатор.