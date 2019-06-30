"Такие люди очень опасны в политике", - Иосиф Пригожин высказался о решении Анастасии Приходько баллотироваться в Раду

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил решение украинской певицы Анастасии Приходько пойти в политику, попытаться стать депутатом Верховной рады Украины. На Украине 21 июля предстоят внеочередные парламентские выборы после того, как на президентских выборах победил Владимир Зеленский.

Приходько баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду по избирательному округу в Виннице.

По мнению Пригожина, с появлением Приходько в Раде появится "ещё один националист", - передаёт RT.

Продюсер напомнил, что Анастасия Приходько представляла Россию на Евровидении. Недавно она побывала в Донбассе. По словам Пригожина, ему "всё равно, в какой стране она баллотируется", главное, что не в России. "С её стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников", - отметил он. "Такие люди очень опасны в политике, потому что они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации", — убежден Иосиф Пригожин.