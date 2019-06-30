Видео: давка журналистов, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа

В южнокорейских источниках появилось видео, на котором журналисты КНДР и представители пресс-пула Белого дома "борются" за место освещения события. Отмечается, что в ходе давки пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм получила небольшие травмы.

Пресс-секретарь Белого дома подверглась нападению северокорейских журналистов

На кадрах видно, как северокорейский корреспондент пытается пробраться сквозь толпу журналистов, чтобы занять лучшее место для освещения встречи двух лидеров. В самый эпицентр давки попадает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Мужчина сносит её с ног и отправляется в зал, где собрались Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Напомним, что сегодня на границе КНДР и Юной Кореи состоялась встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.