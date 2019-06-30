Рада 1 июля может снять главу МИД Украины Климкина. Новая кандидатура уже есть

Верховная рада в понедельник, 1 июля, может снять главу МИД Украины Павла Климкина. Новая кандидатура на должность министра иностранных дел уже есть Депутат Рады, глава Комитета Анна Гопко расписала план заседания на 1 июля.

"Климкин - позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - заявил депутат Рады

"1. Ситуация в ПАСЕ и отзыв приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ. 2. Проект постановления об увольнении Климкина П. А. с должности министра и назначения Пристайко В. В. министром", - написала нардеп в Twitter.

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Павел Климкин сразу подал заявление об отставке с должности главы МИД. Зеленский внес представление в Раду об увольнении Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, но голосов депутатов Рады не хватило, чтобы принять его отставку.