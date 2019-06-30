В Эстонии по улицам разгуливают медведи. Они пришли из России.

В субботу утром в эстонском городе Валга по улицам разгуливали два медведя. Настоящих. Бурых. Местные жители прибывали в полном шоке, когда увидели на улице «сладкую парочку». Около шести утра в Обществе охотников Эстонии раздался телефонный звонок. Взволнованная женщина сообщила, что во дворе ее дома… разгуливает медведь! Примерно в это же время другой житель города увидел еще одного косолапого, который направлялся в сторону местного тира.

Член Общества охотников Эстонии Тынис Балодис так комментирует данное «происшествие»: «С разгуливающим в районе тира медведем было проще, поскольку там кусты и есть условия для укрытия, поэтому косолапый может легко найти дорогу в лес. Для нас было важно, чтобы медведи ушли живыми и здоровыми в свою привычную среду обитания. Проблема была со вторым медведем: он находился во дворе частного дома. Думали, что придется применить снотворное, но умный медведь сам нашел выход: он сделал подкоп под забором и вышел.

Тынис Балодис решил сопроводить медведя до леса: он медленно ехал за косолапым и вывел его из города. Более того, охотник заметил у медведей на ушах номерные знаки. Тынис связался с исследователями дикой природы, но у них не было информации о пронумерованных медведях. Обратились к охотникам Латвии, но и те были не в курсе.

Далее обратились к российским специалистам по дикой природе и выяснилось, что речь идет о выпущенных в Псковской области медведях, которых зовут Поля и Проша.

История закончилась хорошо: Поля и Проша вернулись на родину.

Замечательно, что для братьев наших меньших не столь важны визы и заборы.