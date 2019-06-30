В Пекине завершилось строительство крупнейшего аэропорта в мире

В Пекине завершилось строительство самого крупного аэропорта в мире - Дасин. Отмечается, что открытие запланировано на 30 сентября - в честь 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя Си Цзиньпина.

Согласно источнику, аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У Дасина будет четыре взлетно-посадочные полосы и единственный терминал в виде "золотого феникса" площадью в миллион квадратных метров, крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта.

Уточняется, что в год аэропорт сможет принимать до 620 тысяч рейсов, а к 2025 году пропускная способность составит 72 миллиона человек, - передаёт РИА Новости со ссылкой на власти города.

Первые два этажа будут предназначены для прилета и выдачи багажа, а четвёртый и третий этажи для вылета внутренних и международных рейсов.

Главной причиной строительства стало намерение разгрузить международный аэропорт Шоуду. Дасин является не только аэропортом, но и крупнейшим в Китае транспортным хабом.

Строительство началось в марте 2016 года, было вложено порядка 400 миллиардов юаней (около 60 млрд долларов).