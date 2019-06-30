Трамп - первый в истории США президент, кто пересёк границу КНДР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вступил на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Отмечается, что Трамп первый в истории глава американского государства, который посетил КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи.

"У нас с президентом США отличные отношения. Не будь их, я не думаю, что мы смогли бы всего за сутки договориться об этой встрече. Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей", - передаёт слова политика "Интерфакс".

По словам Трампа, оказаться на территории Северной Кореи для него большая честь.

Уточняется, что переговоры начались на территории Южной Кореи, где президент США находился с визитом, - сообщает CNN.