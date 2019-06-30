Меган Маркл показала свою фигуру после родов

В субботу герцог и герцогиня Сассекские посетили бейсбольный матч, где Меган Маркл продемонстрировала свою фигуру спустя два месяца после родов. Фотографии принц Гарри и его супруга опубликовали в своём Instagram.

Пользователи Сети высоко оценили внешний вид Меган Маркл, передаёт Мир24. «Объясните мне, как 37-летняя мама Арчи выглядит так, будто ей 22?» - восхитились поклонники. Они отметили, что фигура супруги принца Гарри уже пришла в норму после родов и выглядит гармонично и естественно. Также комментаторы отметили, что 37-летняя герцогиня на фотографиях кажется очень счастливой. «Меган выглядит изумительно красиво и излучает радость. Я не могу себе представить, чтобы можно было так классно выглядеть и выходить в свет через два месяца после родов», - сказано к одном из комментариев к снимкам.