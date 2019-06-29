Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом. Это произошло на заседании G-20. Видео распространили арабские СМИ.

Розыгрыш произошел перед самым заседанием. Участники саммита расхаживались по своим местам. Наследный принц в это время уже сидел за столом. Мимо проходил американский президент.

По ходу движения Трамп тронул Мухаммада бен Сальмана за плечо и прошел мимо. Тот оглянулся, но никого не заметил и автоматически перевел взгляд на другую сторону. Президент США кивнул бен Сальману.

На этом розыгрыш закончился. Политически он не имеет принципиального значения. Но если вспомнить, какими приветствиями обменялся наследный принц саудитов с Владимиром Путиным на предыдущем саммите, то можно сделать вывод, что у Саудовской Аравии с Россией отношения более дружеские.

В тот раз российский президент обменялся приветствиями с Мухаммадом бен Сальманом, как очень близкий приятель. Дональд Трамп пошутил тоже по-приятельски, но выглядело это скорее глупо и неуместно.