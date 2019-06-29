Украинскую нацию признали самой привлекательной в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными. Рейтинг опубликован на официальном сайте сервиса.

Лучшими из лучших в мире признали украинцев. В качестве вероятной причины названы выдающиеся внешние данные - недаром, подчеркивается в опросе, так много моделей - выходцы с Украины.

На втором месте оказались датчане. Далее следуют филиппинцы. В топ-5 самых сексуальных наций по результатам опроса аудитории сервиса также вошли граждане Бразилии и Австралии.

К сожалению, Россия снова не вошла в шорт-лист, заняв лишь 33-ю строчку этого "хит-парада". При этом респонденты отметили красоту девушек из Белоруссии - славянки заняли 18 место в рейтинге.