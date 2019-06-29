Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что минувшей ночью его забрали и отвезли в военную прокуратуру сотрудники Службы безопасности Украины. Медведчук в Минске встретился с главами ДНР и ЛНР

"Прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу, и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в доме в поселке, где живут его родители. Его продержали в здании СБУ до 4:00 утра, после чего отвезли в военную прокуратуру, а затем направили в отделение полиции.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская позднее сообщила журналистам, что Дмитрий Великий в настоящий момент находится в розыске, якобы украинца подозревают в дезертирстве.

Напомним, как ранее писали АН, накануне Виктор Медведчук провел встречу с лидерами ДНР и ЛНР, в ходе которой стороны договорились о передаче Украине четверых удерживаемых на территории Донбасса граждан Незалежной.