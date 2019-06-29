Супруга эмира Дубая сбежала от него с миллионами долларов

Британский таблоид The Sun сообщил, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума сбежала от мужа и из страны, прихватив крупную сумму денег.

По данным издания, она бежала в Германию, взяв с собой 11-летнюю дочь, 7-летнего сына и 31 миллион фунтов стерлингов (около $39.4 миллиона). В ФРГ 45-летняя принцесса попросила убежища и подала документы на развод.

Отмечается, что принцесса Хая покинула шейха из-за страха за свою безопасность. Привезенные с собой деньги сестра короля Иордании планирует потратить на обеспечение "новой жизни" для себя и своих отпрысков.

Правитель Дубая потребовал от Берлина возвращения членов его семьи. Однако власти Германии их не выдали, ответив отказом. В Объединенных Арабских Эмиратах произошедшее официально пока никак не комментируют.