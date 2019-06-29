Элтон Джон назвал мнение Владимира Путина о людях нетрадиционной ориентации лицемерным

Британский музыкант Элтон Джон назвал лицемерным мнение Владимира Путина о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Элтон Джон прокомментировал интервью президента России газете Financial Times.

В интервью британским журналистам Путин сказал, что в России не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также британский музыкант отметил мнение российского лидера о том,что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Элтон Джон обратился к Владимиру Путину, написав пост в своем Instagram. "Уважаемый президент Путин. Я был огорчен, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела", - признался артист.

"Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лукавством", - пояснил Джон.

Музыкант напомнил, что из российской версии фильма "Рокетмен" о его жизни вырезали несколько сцен.