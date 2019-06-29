Экс-министр внутренних дел Латвии: почему СГД заставляет меня чувствовать себя виноватой?

Экс-министр внутренних дел Латвии, а ныне управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце чувствует «свою вину» перед службой госдоходов, даже после уплаты всех налогов.

Многие латвийцы ощутили на себе «строгий нрав» службы госдоходов: Раймонд Паулс должен государству 14 000 евро, например.

Теперь и до экс-министра внутренних дел дошли «руки» всевидящего ока СГД.

Почему г-жа Мурниеце чувствует себя преступницей перед СГД?

Линда Мурниеце, экс-министр внутренних дел, предприниматель: «Я не из тех людей, которые не ввязываются в публичную войну против СГБ. Правда может быть, как на одной стороне, так и на другой. Однако я вынуждена сегодня присоединиться к тем предпринимателям Латвии, которые говорят, что Служба государственных доходов заставляет чувствовать себя преступниками.

Несколько недель назад я создала свое предприятие и попросила зарегистрировать его, как налогоплательщика. С целью расширить хозяйственную деятельность отеля. Я плачу налоги почти полмиллиона в год и даже тогда, когда дела не идут очень хорошо, то не остаюсь в долгу у государства. Как только СГД узнало о том, что я хочу зарегистрироваться плательщиком НДС, то они прислали мне письмо на двух листах: требуют объяснить, зачем мне нужна фирма, будут ли у меня работники и т.д. Письмо было написано в таком «тоне», что мне стало понятно, что я провинилась перед государством! Только в чем? В том, что я всегда плачу налоги? Пояснения, конечно, дам! Но почему я должна чувствовать себя преступницей?»

Совсем недавно у здания Сейма прошла акция протеста против высоких налогов на бизнес – государство отнимает у предпринимателей 80% прибыли. Именно! Латвийское общество предпринимателей неоднократно просило СГБ «сбавить обороты», но, увы, этого не происходит.

Мелкие фирмы вынуждены закрываться. Да и более крупные, увы, тоже.

Создается такое впечатление, что латвийский бизнес хотят полностью уничтожить. Почему? Зачем? Кому выгодно?

Продолжение следует…