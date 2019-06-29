"Климкин - позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Николай Скорик считает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит страну. После победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского и его инаугурации глава МИД Павел

Климкин подал заявление об отставке.

Климкин публично поцапался с Зеленским

Но за его отставку сначала, согласно законодательству Украины, должны были проголосовать депутаты Рады. Не все парламентарии не поддержали отставку Климкина. Он остался главой МИД.

"Я считаю, Климкин - это позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - заявил нардеп Скорик в эфире телеканала "Ньюзван".

Он подчеркнул, что объявление внеочередных парламентских выборов для Зеленского важно, поскольку Рада недееспособна, и без нее президент не может поменять ни главу МИД, ни генпрокурора, ни руководство Службы безопасности Украины.