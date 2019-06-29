"Климкин - позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - заявил депутат Рады
29 июня 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Николай Скорик считает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит страну. После победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского и его инаугурации глава МИД Павел
Климкин подал заявление об отставке.
Но за его отставку сначала, согласно законодательству Украины, должны были проголосовать депутаты Рады. Не все парламентарии не поддержали отставку Климкина. Он остался главой МИД.
"Я считаю, Климкин - это позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", - заявил нардеп Скорик в эфире телеканала "Ньюзван".
Он подчеркнул, что объявление внеочередных парламентских выборов для Зеленского важно, поскольку Рада недееспособна, и без нее президент не может поменять ни главу МИД, ни генпрокурора, ни руководство Службы безопасности Украины.