Начат уголовный процесс по поводу допущенных экс-мэром Риги нарушений

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс с целью выяснить факты возможных нарушений, допущенных Нилом Ушаковым.

Уголовный процесс начат по запросу Министерства охраны среды и регионального развития.

С чего все началось?

В начале апреля, когда экс-мэр был отстранен от занимаемой должности, министерство охраны и регионального развития отправило в Генпрокуратура запрос, в котором просило проверить деятельность Ушакова на мошенничество, превышение полномочий, халатность и самовольство.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начал проверку.

Как свидетельствует информация латвийских СМИ, в пятницу, 28 июня, Ушаков побывал в Бюро. Сам г-н экс-мэр отрицает это.

Что происходит на самом деле?

Данный вопрос комментирует политолог Янис Григалис: «Ушаков, конечно, будет все отрицать. Ему сейчас невыгоден скандал. Это может повлиять на его репутацию в ЕП. Впрочем, он всегда все отрицал. Даже очевидные факты. Я говорю о мошенничестве и коррупции в муниципальном транспортном предприятии «Ригас Сатиксме». Да, заведено уголовное дело. Заведено дело 13 июня. Это серьезный шаг. Я понимаю, что люди, которые были связаны с г-н Ушаковым стали давать показания. Только по этой причине можно открыть уголовное дело. И это произошло. Я могу высказать только свое мнение: правоохранительные органы, видимо, найдут конкретные нарушения. Найдут. К этому все и идет. Могут ли посадить виновных? Могут. Если докажут вину г-на Ушакова, то его работа в ЕП закончится. Суд или прокуратура делает запрос в ЕП с просьбой лишить депутатского иммунитета г-на Ушакова. Думаю, что ЕП удовлетворит просьбу правоохранительных органов. Но это не происходит так быстро. Если произойдет, то где-то в декабре. Могу с уверенностью сказать, что «на самотек» это дело никто не спустит. Слишком огромные сумму фигурируют в деле».