Макрон организует встречу по Украине в июле

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии сообщил, что встреча по Украине в "нормандском формате" пройдёт на уровне советников в июле. Отмечается, что Макрон пристально следит за ситуацией в стране и реализацией минских соглашений.

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"Наши советники встретятся в рамках "нормандского формата" в июле... еще предстоит многое сделать... Учитывая, что мы являемся постоянными членами Совбеза ООН, сотрудничество между нами крайне важно", - передаёт слова французского лидера ТАСС.

В ходе встречи Макрон обратил внимание на то, что взаимоотношениям между странами удалось придать "новую динамику". По его мнению, "есть моменты, которые можно еще улучшить в ближайшие недели". Президент Франции добавил, что у глав МИД и Минобороны скоро тоже пройдёт встреча, что станет ещё одним поводом обсудить региональные проблемы.

Посол Франции тоже сообщала, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин продолжают регулярно вести диалог по Сирии и целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес.