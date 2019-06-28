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Оператор "Северного потока-2" отменил заявку на основной маршрут

28 июня 2019, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Оператор "Северного потока-2" отменил заявку на основной маршрут
фото: globallookpress.com

Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG отозвала заявку на основной маршрут газопровода, который пролегает в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Соответствующий документ был передан в Датское энергетическое агентство.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - передаёт слова исполнительного директора компании Маттиаса Варнига РИА Новости.

Исполнительный директор добавил, что им требуется законодательное подтверждение ожидания, потому что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе. В компании отметили, что сосредоточат теперь внимание на северо-западном и юго-восточном маршрутах.

Напомним, что "Северный поток - 2" будет проходить по дну Балтийского моря от России до Германии и предполагает поставку до 50 млрд кубометров газа в год.

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