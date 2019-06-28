МВД Грузии: мы не впустим Гаврилова в страну

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что главу МАП и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, из-за которого накануне в Грузии произошёл конфликт, перестанут пускать на территорию страны. Отмечается, что политик сам выразил желание ещё раз посетить государство.

"Мы его не впустим в страну", - передаёт слова главы МВД РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инцидент, который произошёл с Сергеем Гавриловым в здании парламента, привёл к массовым беспорядкам в Тбилиси. Депутат решил сам сесть в кресло спикера, что возмутило оппозиционеров. Заседание МАП сорвалось, а российская делегация подверглась нападению.

После Гаврилов выразил желание ещё раз посетить страну в собственных интересах.