Трамп похвалил сам себя за представление страны на G20

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, находясь на саммите G20 в Японии, решил похвалить себя за "хорошее" представление страны. Однако, американский лидер с иронией высказался "о плохом дне" своих конкурентов на будущих выборах.

"Я нахожусь в Японии на G20, нашу страну представляю хорошо, но слышал, что это был плохой день для Сонного Джо или Сумасшедшего Берни. Один - устал, другой - сумасшедший - так в чем же дело?", - высказался Трамп в Twitter.

Напомним, что в пятницу, 28 июня, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с Дональдом Трампом на саммите "большой двадцатки". В ходе беседы лидеры стран обсудили, вопросы стратегической стабильности, международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию. Российский лидер пригласи Трамп на 75-летие окончания Великой Отечественной войны.