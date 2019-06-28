//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

В ЛНР посчитали безвозвратные потери воюющей в Донбассе армии Украины за июнь

28 июня 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

В ЛНР посчитали безвозвратные потери воюющей в Донбассе армии Украины за июнь
фото: globallookpress.com

В Народной милиции ЛНР посчитали, какие потери с начала июня понесли выполняющие боевые задачи в Донбассе Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление на сегодняшнем брифинге сделал Яков Осадчий, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

Киевский политик назвал условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Киевский политик назвал условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

По состоянию на 28 июня безвозвратные потери противника составили 19 человек, санитарные — 143, рассказал Осадчий журналистам.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее в пятницу сообщалось, что киевский политик Виктор Медведчук назвал условие, при котором украинские власти смогут вернуть контроль над территориями, занимаемыми ДНР и ЛНР.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

В ЛНР посчитали безвозвратные потери воюющей в Донбассе армии Украины за июнь

В ЛНР посчитали безвозвратные потери воюющей в Донбассе армии Украины за июнь

В Народной милиции ЛНР посчитали, какие потери с начала июня понесли выполняющие боевые задачи в Донбассе ВСУ. Соответствующее заявление сделал Яков Осадчий, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//В мире

Прием почётных гостей: чем угощали мировых лидеров на G20

Прием почётных гостей: чем угощали мировых лидеров на G20

Стало известно, чем угощали лидеров стран "большой двадцатки" на саммите. Уточняется, что на торжественном ужине от имени премьера Синдзо Абэ главы государств смогли отведать изысканные блюда японской кухни.

//В мире

Глава ЕС Дональд Туск прокомментировал мнение Владимира Путина об изжившей себя эпохе либерализма

Глава ЕС Дональд Туск прокомментировал мнение Владимира Путина об изжившей себя эпохе либерализма

Дональд Туск прокомментировал мнение Владимира Путина об изжившей себя эпохе либерализма. «Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека».

//Политика

Украинский депутат заподозрил Зеленского в сговоре с Россией

Украинский депутат заподозрил Зеленского в сговоре с Россией

На Украине глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Владимира Зеленского в сговоре с Российской Федерацией. На такие мысли Ляшко натолкнула реакция украинского президента на действия министра иностранных дел Павла Климкина.

//В мире

Киевский политик назвал условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Киевский политик назвал условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Для того чтобы вернуть Донбасс, Киеву необходимо вступить в прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал украинский политик Виктор Медведчук.

//Новости СМИ2

//Общество

Игры с Грузией не нужны − Донбасс ждёт нас!

Игры с Грузией не нужны − Донбасс ждёт нас!

Уже пять лет русские мирные жители Донбасса живут в условиях украинских обстрелов. Международное сообщество игнорирует нарушение прав человека. Запад преподносит Россию «агрессором», стороной конфликта, обвиняет в поддержке повстанцев и требует выполнения Минских соглашений.

//Здоровье

Диетологи рассказали о привычных завтраках, которые приносят вред организму

Диетологи рассказали о привычных завтраках, которые приносят вред организму

Диетологи перечислили несколько классических завтраков, которые не приносят пользы по утрам, а в некоторых случаях даже идут во вред. Специалисты отметили, что эти продукты, несмотря на сложившиеся стереотипы, не являются отличным выбором для начала дня.

//Шоу-бизнес

"Затопило нас по полной программе", - Анита Цой борется с последствиями ливня

"Затопило нас по полной программе", - Анита Цой борется с последствиями ливня

У певицы Аниты Цой выдалась бессонная ночь. В Москве и области второй день льет дождь. Анита живет в своем доме. Она поделилась новостью - дом затопило. Цой не уточнила, в каком районе живет.

//Культура

Садальский рассказал о последней воле актрисы Аллы Покровской, мамы Михаила Ефремова

Садальский рассказал о последней воле актрисы Аллы Покровской, мамы Михаила Ефремова

Актер и блогер Станислав Садальский рассказал о последней воле народной артистки, профессора Аллы Покровской. Аллу Покровскую похоронили 27 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Барецкий захотел снять в "Брате-3" Галкина, Пугачёву и Киркорова

Барецкий захотел снять в "Брате-3" Галкина, Пугачёву и Киркорова

Шоумен и музыкант Стас Барецкий не перестаёт интриговать общественности своими заявлениями о съёмках фильма «Брат - 3». Барецкий, по всей видимости, решил собрать в картине всех звёзд российской эстрады и уже заявил о переговорах с Галкиным, Пугачевой и Киркоровым.

//В мире

США объвили санкции против любых покупателей нефти в Иране

США объвили санкции против любых покупателей нефти в Иране

Любой импортер нефти из Ирана будет подвержен санкциям. Об этом сообщили информационные зарубежные агентства.

//В мире

На Украине рассказали о росте долгов по зарплате

На Украине рассказали о росте долгов по зарплате

Украинский Госстат назвал регионы с самыми высокими задолженностями по заработным платам. Общая задолженность выросла на 4 процента. Таковы данные исследования.

//Общество

Специалисты дали советы по минимизации риска развития рака груди

Специалисты дали советы по минимизации риска развития рака груди

В научном журнале The BMJ опубликовали исследование, которое показало, что особенности сна могут быть факторами риска развития рака молочной железы.

//Политика

В Крыму считают, что Украине выгодно нахождение моряков в российской тюрьме

В Крыму считают, что Украине выгодно нахождение моряков в российской тюрьме

Глава Общественной палаты Крыма считает, что Киеву выгодно заключение украинских моряков в «российских тюрьмах», поскольку таким образом Украина может продолжать использовать их в своих политических интересах.

//Экономика

"Будет весело!" - Миллер о транзите газа через Украину

"Будет весело!" - Миллер о транзите газа через Украину

Алексей Миллер заявил, что они готовы продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной. По его словам, Киев не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года.

//Политика

Песков ответил, почему Путин пришел на ужин в Осаке с термосом

Песков ответил, почему Путин пришел на ужин в Осаке с термосом

Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке со своим термосом. Глава государства периодически появляется на официальных мероприятиях с термокружкой.

//В мире

В армии ЛНР узнали о планах Киева отправить в Донбасс воевавших за ИГ боевиков

В армии ЛНР узнали о планах Киева отправить в Донбасс воевавших за ИГ боевиков

Командование операции Киева в Донбассе намерено доукомплектовать две бригады Вооруженных сил Украины боевиками, ранее воевавшими на стороне исламистов. О планах противника узнали в Народной милиции ЛНР.

//Происшествия

В Архангельской области несколько человек погибли в ДТП с машиной инкассации

В Архангельской области несколько человек погибли в ДТП с машиной инкассации

В пятницу, 28 июня, в Плесецком районе Архангельской области произошло столкновение иномарки и машины службы инкассации. В результате аварии несколько человек скончались на месте.

//Политика

Песков рассказал подробности первого дня Путина на саммите в Осаке

Песков рассказал подробности первого дня Путина на саммите в Осаке

Дмитрий Песков рассказал, как прошёл первый день Путина на саммите "большой двадцатки" в Японии. Глава государства успел встретиться с лидерами стран БРИКС, Дональдом Трампом и Терезой Мэй.

//Образование

Эксперт объяснила, почему руководство вузов увеличивает стоимость обучения

Эксперт объяснила, почему руководство вузов увеличивает стоимость обучения

За 2018-2019 учебный год стоимость обучения в вузах России выросла в среднем на 15-20%. Эксперт Ирина Абанкина рассказала, почему руководство высших учебных заведений вынуждено увеличивать размер оплаты на платных отделениях.

//В мире

МИД Грузии: мы уже гарантируем безопасность россиянам

МИД Грузии: мы уже гарантируем безопасность россиянам

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что они не планируют юридически оформлять гарантии безопасности российских туристов на территории страны. По его мнению, это бессмысленно, потому что "за последние пять лет" не было ни одного происшествия.

//Общество

Врач Васильков: Вряд ли Кокорину откачают жидкость из колена в тюремных условиях

Врач Васильков: Вряд ли Кокорину откачают жидкость из колена в тюремных условиях

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила прессе, что в прооперированном колене футболиста обнаружена жидкость, нога болит. Еженедельник «АН» попросил прокомментировать эту информацию бывшего врача «Спартака» и сборной России Юрия Василькова.

//В мире

СМИ рассказали о провале «спецоперации» Британии по недопущению России в ПАСЕ

СМИ рассказали о провале «спецоперации» Британии по недопущению России в ПАСЕ

Великобритания и Соединенные Штаты подготовили «спецоперацию» по недопущению России в ПАСЕ, однако данный замысел провалился. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах интернет-СМИ.

//Общество

Крымчане считают, что Украина нанесла им ущерб в 2,5 триллиона рублей

Крымчане считают, что Украина нанесла им ущерб в 2,5 триллиона рублей

Рабочая группа при Госсовете РК выяснила, что за время пребывания полуострова в составе Украины, ему был нанесен ущерб не менее 2,5 триллиона рублей

//Общество

В Краснодаре ищут женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на улице в центре города

В Краснодаре ищут женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на улице в центре города

В Краснодаре ищут женщину, оставившую своего новорожденного ребенка на улице в центре города. В столице Кубани в одном из первых российских городов был установлен бэби-бокс.

//В мире

На Украине рассказали, как Запад разменял Украину

На Украине рассказали, как Запад разменял Украину

Возвращение России в ПАСЕ названо давно принятым решением. Официальная Москва купила кресла в парламентской ассамблее, расплатившись украинскими моряками, задержанными за провокацию в Керченском проливе. Официальный Киев в переговорах не участвовал.

//Шоу-бизнес

Иллюзия реальности

Иллюзия реальности

Телеведущий «Битвы экстрасенсов», участник шоу «Братья Сафроновы», известный иллюзионист Сергей Сафронов один из самых загадочных персон в нашем шоу-бизнесе. Поэтому, когда мы объявили о «Прямой линии» с ним – читатели почти два часа не отпускали шоумена и буквально пытались взять редакцию штурмом.

//Новости партнеров

//Общество

Больницам запретили закупать импортные аппараты ИВЛ, подгузники и силиконовые грудные экзопротезы

Больницам запретили закупать импортные аппараты ИВЛ, подгузники и силиконовые грудные экзопротезы

Правительство обновило перечень импортных медицинских изделий, запрещенных для закупки государственным больницам: противопролежневые матрасы, подгузники, аппараты ИВЛ и ингаляционного наркоза, силиконовые экзопротезы молочных желез.

//Здоровье

Метеоролог объяснил опасность низкого атмосферного давления

Метеоролог объяснил опасность низкого атмосферного давления

В столице зафиксировали аномально низкие показатели атмосферного давления. Отметка в 727,7 миллиметров ртутного столба стала рекордной за последние 63 года. Метеоролог Евгений Тишковец в соцсети рассказал, какое воздействие пониженное атмосферное давление оказывает на организм человека.

//В мире

Путин в Осаке провел беседу с Мэй. Британский премьер выразила беспокойство действиями России на Украине

Путин в Осаке провел беседу с Мэй. Британский премьер выразила беспокойство действиями России на Украине

Владимир Путин провел беседу с премьер-министром Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй. Она заявила, что нормализация отношений между Лондоном и Москвой сейчас невозможна.

//Происшествия

В Шереметьево машины тонут в воде

В Шереметьево машины тонут в воде

Очевидцы затопления на территории международного аэропорта Шереметьево в соцсетях рассказывают о происходящем. По словам людей, из-за сильных ливней дороги залило настолько, что в воде тонут автомобили.

//В мире

Зеленский дал гражданство воюющим за Украину иностранцам

Зеленский дал гражданство воюющим за Украину иностранцам

Президент Украины подписал указ о гражданстве иностранным ветеранам войны на Донбассе. Украинские паспорта получат четырнадцать человек. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

//Общество

Приложение для раздевания девушек закрылось через пять дней после запуска

Приложение для раздевания девушек закрылось через пять дней после запуска

Создатели приложения DeepNude вынуждены были закрыть проект. Они получили сумасшедший неконтролируемый трафик. Об этом сообщили сами владельцы программы.

//Новости СМИ2

//В мире

«Не вмешивайтесь в выборы», - шутя сказал Трамп Путину на встрече в Осаке

«Не вмешивайтесь в выборы», - шутя сказал Трамп Путину на встрече в Осаке

На полях саммита G20 в Осаке состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Трамп повернулся к Путину, и улыбаясь, дважды произнес одну фразу: «Не вмешивайтесь в выборы».

//Политика

В МИД рассказали, когда РФ оплатит взнос в ПАСЕ

В МИД рассказали, когда РФ оплатит взнос в ПАСЕ

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко ответил, когда Российская Федерация оплатит взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы. По словам Грушко, позиция России остаётся прежней.

//Общество

Шеф-повар показал лайфхак, как быстро очистить чеснок

Шеф-повар показал лайфхак, как быстро очистить чеснок

Шеф-повар Глен Пауэлл раскрыл свой секрет, как идеально получить очищенные зубчики чеснока. Повар записал свой уникальный способ очищения чеснока с помощью короткого кухонного ножа.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина призналась в боязни ходить на пляжи: "Тайно фотографируют"

Любовь Толкалина призналась в боязни ходить на пляжи: "Тайно фотографируют"

Актриса Любовь Толкалина, обладательница прекрасной стройной фигуры, любит плавать и загорать. Но на пляжи, где собирается много людей, ходить боится. Ее - знаменитость - начинают тайно фотографировать.

//Шоу-бизнес

Лена Темникова рассекретила отношения Макса Фадеева и Ольги Серябкиной

Лена Темникова рассекретила отношения Макса Фадеева и Ольги Серябкиной

Экс-солистка группы "Серебро" Лена Темникова рассекретила отношения продюссера коллектива Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. По мнению Лены, они взрослые люди, и вправе сами решать.

//Туризм

В Грузии не стали давать российским туристам юридические гарантии безопасности

В Грузии не стали давать российским туристам юридические гарантии безопасности

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что не станет давать никаких юридических гарантий безопасности российских граждан в Грузии.

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Подмосковье затопило аэропорт Шереметьево

В Подмосковье затопило аэропорт Шереметьево

Дорожные службы занимаются устранением подтопления дорог из Подмосковного города Лобня в международный аэропорт Шереметьево. Из-за дождей уровень воды поднялся на несколько десятков сантиметров, проезд в аэропорт из Лобни перекрыт.

//Шоу-бизнес

В сети засмотрелись на красавицу - внучку Софии Ротару в белом бикини

В сети засмотрелись на красавицу - внучку Софии Ротару в белом бикини

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокимова опубликовала красивое фото и рассказала, как ей нравится плавать в море под дождем. Девушка не стала демонстрировать свою фигуру в бикини.

//Общество

Азаров отреагировал на заявление о планах Януковича разместить в Крыму базу США

Азаров отреагировал на заявление о планах Януковича разместить в Крыму базу США

Экс-премьер Украины Николай Азаров отреагировал на заявление киевского политолога Михаила Погребинского о том, что Виктор Янукович в период пребывания на посту президента планировал пустить в Крым военных США.

//Экономика

В Пенсионном фонде рассказали о росте пенсий в следующем году

В Пенсионном фонде рассказали о росте пенсий в следующем году

В пенсионном фонде России рассказали о своих планах повысить в следующем году страховые пенсии на 6,6 процентов, а размер одного пенсионного балла увеличить до 93 рублей вместо нынешних 87,24 рублей.

//Общество

Три сотрудника полиции погибли в ДТП в Ульяновской области

Три сотрудника полиции погибли в ДТП в Ульяновской области

Три сотрудника полиции в ночь на пятницу, 28 июня, погибли в ДТП в Ульяновской области. Авария произошла в 03:23 на 124 км трассы Р 178 "Ульяновск-Самара" на территории Новомалыклинского района.

//Спорт

Психолог Гущин: Братья Миранчуки – это же не пара Стрельцов - Иванов

Психолог Гущин: Братья Миранчуки – это же не пара Стрельцов - Иванов

Братья Миранчуки прекрасно провели прошлый сезон, стали лидерами в «Локомотиве». Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем Вадим Гущин по просьбе еженедельника «АН» рассуждает, насколько разъединение Антона и Алексея может сказаться на их игре.

//Экономика

В России не будут замораживать цены на бензин после 1 июля

В России не будут замораживать цены на бензин после 1 июля

Российское правительство не стало продлевать соглашение о заморозке цен на топливо. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов рассказал, что решение принято по итогам совещаний у вице-премьеров.

//Общество

В Тольятти убит директор бойцовского клуба "Ахмат"

В Тольятти убит директор бойцовского клуба "Ахмат"

В Самарской области в городе Тольятти в четверг, 27 июня, убит директор открытого две недели назад филиала чеченского бойцовского клуба "Ахмат". Застреленному мужчине было 37 лет.

//Политика

Глава Китая назвал действия «отдельных развитых государств» главной угрозой мировой экономики

Глава Китая назвал действия «отдельных развитых государств» главной угрозой мировой экономики

Си Цзиньпин во время саммита G20 назвал ряд факторов, представляющих угрозу для роста мировой экономики. В своей речи он упомянул действия «отдельных развитых государств» по продвижению собственных интересов.

//Общество

В Башкирии пропавшего 7-летнего мальчика нашли мертвым

В Башкирии пропавшего 7-летнего мальчика нашли мертвым

В Башкирии пропавшего 26 июня в деревне Новые Ябалаклы Чишминского района семилетнего мальчика нашли мертвым. В среду ребенок ушел пасти гусей и пропал бесследно. Двое суток мальчика искали...

//Общество

Россиянам официально запретили держать дома волков, тигров, гиен, кобр и ядозубов

Россиянам официально запретили держать дома волков, тигров, гиен, кобр и ядозубов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утвердив список запрещённых к содержанию в неволе животных. Запрещены кобры и мамбы, комодский варан или ядозуб, крокодилы и скорпионы.

//Политика

Сенатор Совфеда прокомментировал слова Порошенко о признании российского Крыма

Сенатор Совфеда прокомментировал слова Порошенко о признании российского Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков прокомментировал слова Петра Порошенко о том, что восстановление прав российской делегации в ПАСЕ – первый шаг к признанию российского Крыма Европой.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Песков ответил, почему Путин пришел на ужин в Осаке с термосом
2

Владимир Соловьев ответил вдове Сергея Доренко, назвавшей его "мерзкой карлицей"
3

Алдонин довёл сына до слёз из-за старшей дочери Веры
4

Кончаловский показал фото детей и сравнил сына с дочерью
5

Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры