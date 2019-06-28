В ЛНР посчитали безвозвратные потери воюющей в Донбассе армии Украины за июнь

В Народной милиции ЛНР посчитали, какие потери с начала июня понесли выполняющие боевые задачи в Донбассе Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление на сегодняшнем брифинге сделал Яков Осадчий, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

По состоянию на 28 июня безвозвратные потери противника составили 19 человек, санитарные — 143, рассказал Осадчий журналистам.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Ранее в пятницу сообщалось, что киевский политик Виктор Медведчук назвал условие, при котором украинские власти смогут вернуть контроль над территориями, занимаемыми ДНР и ЛНР.