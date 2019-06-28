Киевский политик назвал условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Для того чтобы вернуть Донбасс, Киеву необходимо вступить в прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал украинский политик Виктор Медведчук.

Давший интервью «Коммерсанту» Медведчук назвал ненормальной негативную реакцию киевских властей на его недавнюю встречу с лидерами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Как отметил собеседник СМИ, и Пушилин, и Пасечник являются гражданами Украины. Без диалога с руководителями ДНР и ЛНР Донбасс в состав украинского государства не вернуть, полагает Медведчук.

Ранее сегодня в Луганске проинформировали о планах Киева отправить в зону конфликта на востоке страны боевиков, воевавших на стороне исламистов.