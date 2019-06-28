США объвили санкции против любых покупателей нефти в Иране

Любой импортер нефти из Ирана будет подвержен санкциям. Об этом сообщили информационные зарубежные агентства.

С заявлением о введении санкций в отношении стран-покупателей иранской нефти выступил специальный посланник США по Ирану Брайан Хук. Он обвинил Иран в подтасовках.

«У Ирана есть опыт использования подставных компаний, чтобы уклониться от санкций и обогатить режим и финансировать свой иностранный авантюризм», — заявил Хук.

Спецпосланник сказал, что Иран периодически допускает нарушение морского законодательства и скрывает экспорт нефти. Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытках доминирования на Ближнем Востоке и дестабилизации обстановки в этом регионе.

«Это клерикальный режим, который хочет переделать Ближний Восток по своему подобию, что серьезно дестабилизирует Ближний Восток», — пояснил Брайан Хук.