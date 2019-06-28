Прием почётных гостей: чем угощали мировых лидеров на G20

Стало известно, чем угощали лидеров стран "большой двадцатки" на саммите. Уточняется, что на торжественном ужине от имени премьера Синдзо Абэ главы государств смогли отведать изысканные блюда японской кухни.

В качестве закуски был представлен флан из запеченной сладкой кукурузы с желе из ракообразных и листьями шисо, после был предложен бульон из щукорылого угря с баклажаном "сенсю" под соевым соусом, - передаёт ТАСС.

Согласно меню, основным блюдом стала говядина "Тадзима", запеченная на бамбуковых углях и завернутая в молодые листья бамбука. К блюду предлагался соус из ферментированного риса "кодзи", а в качестве гарнира корень лопуха "тайко" и вареный рис с грибами маитаке и бутоном цветка "сансе".

На десерт шеф-повар подготовил белый персик и вафли "монака".

Напомним, что на обед гостям были предложены съедобные цветы, террин из морского окуня и овощное пюре.

Главы государств могли выпить сок, минералку, вино или японское шампанское.

На десерт лидерам стран предложили фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки и виноградным желе.