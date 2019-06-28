На Украине рассказали о росте долгов по зарплате

Украинский Госстат назвал регионы с самыми высокими задолженностями по заработным платам. Общая задолженность выросла на 4 процента. Таковы данные исследования.

Больше всего задолженность работодателей своим сотрудникам выросла на Западе Украины. В Львовской области долги выросли в два раза. В Волынской области рост составил 33,5%. Третье место досталось Херсонской области. Там долги выросли на 31,6%.

Как сообщают украинские СМИ, в последнее время появились перебои с выплатой заработных плат шахтерам. В Львовской области горняки вышли на митинги.