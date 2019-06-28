Применение военными Украины зажигательных мин на окраине Горловки сняли на видео

Вооруженные силы Украины ударили накануне вечером по поселку Озеряновка, который расположен на окраине Горловки. Атаку киевских военных сняли на видео корреспонденты пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Бойцы 53-й бригады ВСУ открыли огонь по поселку из 120-мм минометов. В ходе атаки применялись зажигательные боеприпасы, что зафиксировали военкоры.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, участниками которого являются киевские силовики и подразделения республик Донбасса. Ранее в пятницу сообщалось, что в Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением о новом обострении ситуации в зоне боевых действий.