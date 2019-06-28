Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением в связи с обострением в зоне конфликта в Донбассе, произошедшим из-за действий Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве самопровозглашенной республики проинформировали, что накануне в поселке Александровка попали под обстрел киевских военных журналисты российских СМИ. Огонь из 120-мм минометов открыли бойцы 24-й бригады ВСУ.

Силовики из 53-й бригады, в свою очередь, ударили из минометов по поселку Озеряновка, который расположен на окраине Горловки. Военные применили зажигательные боеприпасы.

Командование операции Киева в Донбассе демонстративно упивается своей безнаказанностью и продолжает реализацию своего плана по недопущению мира в регионе, процитировала экстренное заявление Народной милиции ДНР «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что оборонное ведомство ЛНР опубликовало видео с места уничтожения украинского снайпера.