Климкин публично поцапался с Зеленским

Министр иностранных дел Украины поерничал над Зеленским и ответил ему на укоры в свой адрес. Украинский лидер пожаловался на то, что его не уведомили о ноте официальной Москвы. Кроме того, украинское дипломатическое ведомство не согласовало с президентом свой страны ответ на послание из России.

Это та самая история, в которой от любви до ненависти один шаг. Когда Зеленский стал президентом, Климкин публично поддерживал его. Он делился намеками на грандиозные планы и демонстративно горячо приветствовал выбор украинского электората. И вот, теперь, спустя месяц Климкин и Зеленский публично обмениваются уколами в адрес друг друга.

Украинский президент заявил, что он о новостях по линии дипломатического ведомства вынужден узнавать из интернета. Зеленский пожаловался, что он не знал ничего о ноте РФ, касающуюся украинских моряков, и с ним не согласовали ответ.

«Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту (к России) у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — заочно ответил Зеленскому Климкин.

Как отмечают эксперты, сейчас на Украине сформировалось двоевластие. Верховная Рада отказалась снимать министров с должностей, которых глава государства отправил в отставку. Теперь они сотрудничают в режиме итальянской забастовки.