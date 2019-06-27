Народная милиция ЛНР опубликовала видео с места уничтожения украинского снайпера
27 июня 2019, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
В районе линии соприкосновения в Луганской области уничтожен снайпер диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. Видео с места происшествия распространила в интернете пресс-служба Народной милиции непризнанной ЛНР.
Военные корреспонденты выдвинулись на позиции Народной милиции, чтобы зафиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Во время пребывания сотрудников пресс-службы на передовой неподалеку от них произошел взрыв.
Через некоторое время на место инцидента отправились разведчики ЛНР. Они обнаружили в лесополосе подорвавшегося на мине украинского снайпера. При подготовке данной новости кадры, на которых фигурирует тело погибшего, были вырезаны из видео по этическим соображениям.
Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Дмитрий Джангиров предсказал возможное будущее Донецка и Луганска в случае их возвращения в состав украинского государства.