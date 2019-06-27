Народная милиция ЛНР опубликовала видео с места уничтожения украинского снайпера

В районе линии соприкосновения в Луганской области уничтожен снайпер диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. Видео с места происшествия распространила в интернете пресс-служба Народной милиции непризнанной ЛНР.

Военные корреспонденты выдвинулись на позиции Народной милиции, чтобы зафиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Во время пребывания сотрудников пресс-службы на передовой неподалеку от них произошел взрыв.

Через некоторое время на место инцидента отправились разведчики ЛНР. Они обнаружили в лесополосе подорвавшегося на мине украинского снайпера. При подготовке данной новости кадры, на которых фигурирует тело погибшего, были вырезаны из видео по этическим соображениям.

Ранее в четверг сообщалось, что киевский эксперт Дмитрий Джангиров предсказал возможное будущее Донецка и Луганска в случае их возвращения в состав украинского государства.