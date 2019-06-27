Зеленский попользовался задержанными моряками перед выборами

Украинский президент вспомнил про детей моряков, задержанных за провокацию в керченском проливе. Но тем и ограничился, что вспомнил. Зеленский готовится к парламентским выборам.

Формально это было обращение к российскому президенту. Зеленский обратился к Владимиру Путину. Украинский лидер призвал отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в результате военного вторжения.

«Я хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину», — заявил Зеленский: «У нас у всех есть дети. Верните детям родителей!»

Эта высокая патетика лишь шоу, и Зеленский хорошо знает про это. Моряки на военных кораблях вторглись на территорию Российской Федерации и нарушили законы. Дети есть у многих преступников.

Направил моряков в Керченский пролив официальный Киев. И только он несет ответственность за их детей. Зеленский как президент это хорошо знает. Военные нарушили закон и поэтому преданы Фемиде.

Обращение украинского президента вышло в канун парламентских выборов. Они назначены на 21 июля. И Зеленский понимает, то моряки - это удобная тема для обсуждения. От Зеленского тут ничего не зависит. Сама ситуация ассоциируется с Порошенко. Поэтому нынешнему украинскому президенту удобно этим было воспользоваться.