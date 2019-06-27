Предсказано возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их возвращения в состав Украины

Киевский эксперт Дмитрий Джангиров рассказал, какое будущее может ждать Донецк и Луганск в случае их возвращения в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался в ходе трансляции на одном из YouTube-каналов.

Как отметил Джангиров, время играет против Киева, ДНР и ЛНР постепенно отдаляются от него. Согласно прогнозу эксперта, если Донбасс и вернется в состав Украины, то формально. Регион будет иметь такую же широкую автономию, как Гренландия в Дании или Курдистан в Ираке, заявил Дмитрий Джангиров.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлены последствия ночной артиллерийской атаки киевских военных по окраине Донецка.